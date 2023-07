Homem acusado de agredir mulher em BH é inocentado em julgamento

432

Réu usava drogas junto com a vítima no momento das agressões (foto: Divulgação/Assessoria Tribunal do Júri) O Tribunal do Júri de Belo Horizonte inocentou, em julgamento realizado nesta sexta-feira (28/7), um homem que era acusado de ter espancado violentamente a companheira.









Os militares chegaram ao local após serem acionados por vizinhos, que ouviram gritos vindo do apartamento localizado no primeiro andar do imóvel. Ela estava com um corte profundo na cabeça e precisou ser encaminhada ao Hospital João XXIII pelo Corpo de Bombeiros (CBMMG). O suspeito alegou para os policiais que não se lembrava do ocorrido.





Durante o julgamento, cinco testemunhas foram convocadas, mas apenas três prestaram depoimento. A vítima confirmou que foi agredida e que ela e o rapaz usaram crack antes dos acontecimentos. No dia do crime, militares encontraram vestígios da droga na residência.

Cássio foi inocentado pelo tribunal. Os jurados acataram a tese de inimputabilidade do acusado que, de acordo com a defesa, estava sob efeito de entorpecente juntamente com a vítima no momento do crime.