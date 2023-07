Noivos atravessam a Afonso Pena, no centro de BH, sob chuva de arroz

432

Arthur Ribeiro e Mariana Ribeiro, ambos de 28 anos, atravessaram a Avenida Afonso Pena enquanto os padrinhos do casamento abençoavam a união com uma chuva de arroz no coração da cidade (foto: Reprodução/ Lara Rafaela) Um casal de noivos escolheu o Santuário São José, no Centro de Belo Horizonte, para servir de palco para oficializar a união dos dois. O que chamou a atenção foi a chuva de arroz que aconteceu depois da cerimônia.





No sábado (22/7), os noivos e os convidados deixaram o Santuário e atravessaram a avenida em direção ao Edifício Acaiaca, onde eles comemoraram o casamento com uma festa. O local da festa é logo em frente à Igreja São José, que não permite chuva de arroz no local.





Mariana queria atravessar a Avenida Afonso Pena a pé, ao lado do noivo, e a tia de Arthur queria muito honrar a tradição de fazer chover arroz sobre o casal. Juntando o útil ao agradável, aconteceu o momento. “Fizemos uma farra atravessando”, conta a noiva.





A tradição de jogar arroz sobre um casal recém casado serve para atrair abundância, prosperidade, fertilidade, fartura e afins.

Escolha do local do casamento

Quando soube que o terraço estava aberto para eventos, foi visitar o local com o noivo. %u201CAmamos aquela vista da Afonso Pena até a Serra do Curral, ficamos encantados", contou a noiva (foto: Reprodução/ Lara Rafaela) Mariana e Arthur são nascidos e criados em Belo Horizonte, e a Avenida Afonso Pena faz parte da história dos dois. O noivo cresceu trabalhando com a mãe na avenida, e a mãe da noiva mora lá. Além disso, o casal também mora no Centro.





Outro motivo para a escolha da igreja é o encantamento da recém casada pelo local. Mariana é arquiteta e acompanhou a restauração do santuário. “Quando eu vi ela (a igreja) sendo restaurada, e depois pronta, eu fiquei muito encantada”, diz.

A localização também contribuiu para a escolha. “A gente queria uma coisa bem central, pelos convidados e por ser um lugar fácil”, diz Mariana. E para representar fielmente o que é BH, já que os noivos têm muitos amigos que vieram de lugares diferentes para o casamento. “Veio gente até de Los Angeles, do Sul do Brasil, do Nordeste, do Rio de Janeiro…”, destaca a noiva.





Quanto ao Edifício Acaiaca, local da festa de casamento, Mariana diz que, quando foi ao terraço do prédio de 29 pavimentos pela primeira vez, ficou apaixonada pela vista. Quando soube que o terraço estava aberto para eventos, foi visitar o local com o noivo. “Amamos aquela vista da Afonso Pena até a Serra do Curral, ficamos encantados", afirma Mariana.

