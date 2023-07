Homem é encontrado morto com faca atravessada na boca e cabeça esmagada

O crime aconteceu em Lamounier, distrito de Itapecerica (foto: Reprodução Google Maps)

Um homem de 45 anos foi morto brutalmente, na madrugada desta sexta-feira (28/7), em Lamounier, distrito de Itapecerica, no Centro-Oeste de Minas. O corpo foi encontrado no meio da rua com uma faca atravessada na boca e com a cabeça esmagada.