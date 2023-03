Ex-vereadora terá que pagar R$ 20 mil a vítima de tentativa de latrocínio

Pelo mesmo crime, Volp teve condenação de 10 anos de prisão (foto: Divulgação/Câmara de Uberlândia) A ex-vereadora de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, Pâmela Volp, recebeu mais uma condenação da Justiça, dessa vez de indenização, na ordem de R$ 20 mil, a ser paga a uma vítima de tentativa de latrocínio. Pelo caso, Volp já foi condenada à prisão.

Essa decisão faz parte de um dos processos pelo qual Pâmela Volp já havia sido condenada em razão das investigações da operação Libertas, em fevereiro. Contra ela e mais duas pessoas foi determinada uma pena, em primeira instância, de 10 anos e 10 meses de prisão por roubarem o celular de uma travesti e a agredirem em Uberlândia.

Após a condenação, o MPMG protocolou recurso alegando que o juiz não fixou o valor de indenização por danos morais à vítima na hora de proferir a sentença.

Agora a Justiça determinou que a ex-vereadora pague os R$ 20 mil à vítima por ter causado a ela sofrimento físico e psicológico.

O crime aconteceu em 2018. A vítima foi agredida com barra de ferro, extorquida e ainda teve o celular roubado. Ela não teria autorização de Volp para estar no local em busca de programas sexuais. Outras duas rés foram condenadas no processo por participação nos crimes.