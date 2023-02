Réu pelo assassinato de travesti é condenado a 16 anos em Patos de Minas

Réu pela morte de uma travesti em março de 2022, Daniel Lima da Silveira foi julgado e condenado nesta segunda-feira (13/2) a 16 anos de prisão, em Patos de Minas. Ele já havia confessado o assassinato.





Apesar da defesa ter argumentado que o crime tenha sido motivado por uma ameaça de que pessoas iriam tomar a casa de Daniel da Silveira, ele não obteve absolvição.

O crime aconteceu no dia 7 de março de 2022, no bairro Santa Luzia, na cidade do Alto Paranaíba. A vítima era Duda Marins. Ela e outras pessoas foram para a casa do réu para usar drogas.

Houve desentendimento e Daniel da Silveira usou uma machadinha para ferir a vítima na cabeça. Duda ficou com o rosto desfigurado. O corpo dela foi encontrado no dia seguinte pela manhã.

Inicialmente, o caso foi tomado como latrocínio, mas as investigações da Polícia Civil apontaram que se tratava de um homicídio, que teve como qualificadoras o motivo torpe e uso de recurso que impedia a defesa da vítima.

O autor chegou a fugir, mas foi preso dias depois em Belo Horizonte. Ele aguardava preso pelo julgamento.

Daniel cumpre a pena em regime fechado.