Ex-vereadora de Uberlândia é condenada por exploração sexual de travestis

Ex-vereadora Pâmela Volp, ainda responde por tentativa de latrocínio, extorsão e tentativa de homicídio, também em Uberlândia (foto: Câmara Municipal de Uberlândia / Divulgação) Três pessoas foram condenadas a mais de 30 anos de prisão por exploração sexual de travestis e transexuais, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Entre os réus está a ex-vereadora Pâmela Volp Rodrigues Cardoso, que ainda também responde por tentativa de latrocínio, extorsão e tentativa de homicídio, na mesma cidade.





Conforme o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), as rés foram denunciadas por roubo e extorsão qualificada. Na sentença divulgada nessa terça-feira (31/1), Pâmela foi condenada a mais de dez anos e dez meses de reclusão em regime fechado, uma vez que já havia sido considerada culpada em outro processo da mesma operação , no fim do ano passado.









De acordo com a sentença, no processo há vários boletins de ocorrências indicando a atuação violenta por parte das acusadas, com indicação de ações voltadas à intimidação e agressão de diversas pessoas, com o intuito de manter o domínio do mercado de exploração de travestis e transexuais.

Ainda conforme a decisão da Justiça, as provas produzidas evidenciam que Pâmela Volp exercia o monopólio da exploração de travestis e mulheres trans e não media esforços para manter o seu poder, valendo-se de capangas para amealhar dinheiro com o controle de pontos de prostituição e intimidar vítimas.

Resgates

Em março de 2022, durante uma nova fase da Operação Libertas , o Ministério Público e o Ministério Público do Trabalho foram a dez locais, onde encontraram travestis vivendo em situações precárias. Em todos os lugares foram encontradas geladeiras trancadas e camas e quartos em condições consideradas degradantes.





As diligências aconteceram em Uberlândia e Criciúma, em Santa Catarina. De acordo com as instituições, nos locais visitados, travestis eram alojadas obrigatoriamente e precisavam trabalhar com a prostituição, com cobrança por alimentação, por exemplo. Foi feito o resgate das pessoas submetidas ao trabalho análogo à escravidão em razão da servidão por dívidas e do trabalho forçado.

* Com informações de Vinícius Lemos