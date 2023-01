Motorista se fere após atropelar vaca em Uberlândia

Vaca rodou sobre o carro e caiu na carroceria (foto: Divulgação/CBMG)

Um homem ficou ferido em um acidente automobilístico que causou a morte de uma vaca por atropelamento na rodovia MGC-497, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.O motorista da picape Volkswagen Saveiro sofreu um corte no rosto e precisou ser atendido pelo Corpo de Bombeiros. Posteriormente, foi encaminhado ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia.A batida ocorreu na madrugada desta sexta-feira (27/1), por volta de 1h30, no KM 8 da MGC-497. Ao atender a ocorrência, a Polícia Militar descobriu que o condutor estava com a carteira nacional de habilitação (CNH) vencida.Até o momento não se sabe quem é o dono da vaca. A pista ficou fechada até que o carro e o animal fossem retirados. Há a suspeita de que o veículo estivesse em alta velocidade.