Motorista de aplicativo é executado com três tiros em Uberlândia

Carro onde a vítima foi morta a tiros em Uberlândia (foto: Reprodução/Redes sociais)

Um homem foi preso suspeito do assassinato de um motorista de aplicativos em Uberlândia. O crime aconteceu no fim de semana, com a vítima baleada enquanto trabalhava, e a motivação do homicídio ainda não está clara, ainda que haja suspeita de desacerto por conta de agiotagem.





Suspeito de atropelar e matar esposa no Anel Rodoviário é preso A vítima foi morta com três tiros dentro do carro, no bairro Luizote de Freitas, zona oeste da cidade. Ele foi baleado na nuca, costas e rosto e terminava uma corrida no momento de sua morte.

O homem preso foi encontrado pouco tempo depois, ainda com roupas sujas de sangue. Ele já tem passagens pela polícia por tráfico de drogas e ameaça.

A Polícia Militar informou que a vítima era agiota e pode estar envolvida com o tráfico de drogas.

Há a informação, também repassada pela PM, que o motorista cobrava uma pessoa a quem havia emprestado dinheiro a juros. O que explicaria o homicídio. A hipótese será investigada pela Polícia Civil.