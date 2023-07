Quase trinta animais são encontrados mortos por moradores de Porteirinha

432

Na ocasião, a PM conversou com diversos moradores. Um deles contou que encontrou um cão morto, no mato, com urubus em volta da carcaça exposta (foto: Prefeitura de Porteirinha/divulgação) Vinte e sete animais, entre cães e gatos, foram encontrados mortos nas imediações da fazenda Guarazinho, que fica na zona rural de Porteirinha, na Região Norte de Minas. A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) atendeu à ocorrência e a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) já investiga o caso.





Na primeira ocorrência, a queixa foi de um dono de dois cães, que passaram mal e, depois, não resistiram e morreram. No segundo registro, feito no mesmo lugar, um morador informou à polícia que três animais sob sua tutela haviam morrido: dois cães e um gato. Além disso, ele também afirmou ter visto dois cães de rua espumando pela boca e vomitando.

Após isso, a PM conversou com diversos moradores. Um deles contou que encontrou um cão morto, no mato, com urubus em volta da carcaça exposta. De acordo com o morador da comunidade Guarazinho, um dos urubus que comeu a carne do animal também teria sido encontrado morto, próximo ao corpo do bicho.





Nem todos os animais encontrados têm donos, alguns deles moram na rua e são alimentados pelos moradores.

