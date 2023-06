Ataque de abelhas mata nove animais e deixa quatro pessoas feridas

Após os trabalhos do Corpo de Bombeiros, o local foi isolado e sinalizado, e os moradores da região foram orientados quanto às medidas de segurança a serem adotadas (foto: CBMMG)

Um ataque de abelhas matou três cachorros da raça pinscher e seis pássaros exóticos na tarde dessa quinta-feira (29/6) em Salinas, no Norte de Minas.

Uma criança, de 3 anos, um adolescente, de 17, uma mulher, de 32, e um homem, de 33, precisaram de atendimento médico e foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital de Salinas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado no Bairro Santa Felicidade devido ao enxame que impediu dois homens de saírem de casa. Os dois estavam no interior da residência com as portas e janelas fechadas.

Com o uso de equipamentos e técnicas adequadas, as vítimas foram retiradas de dentro do imóvel em segurança. Porém, os nove animais morreram devido ao ataque das abelhas, que estavam agitadas e agressivas.

Com a ajuda de um dos moradores da casa, os bombeiros identificaram que a colmeia estava no alto de um poste de energia elétrica localizado na esquina, em frente a residência.

Foi feito o contato com a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) para solicitar a retirada das abelhas e informando do perigo existente.

Após os trabalhos, o local foi isolado e sinalizado. Os moradores da região e pedestres foram orientados quanto às medidas de segurança a serem adotadas.