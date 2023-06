Homem condenado a 30 anos de prisão é morto em operação policial

432

Polícia Militar foi até apartamento onde suspeito estava escondido para cumprir mandado de prisão (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Um homem, de 40 anos, condenado a 30 anos de prisão, foi morto a tiros durante uma operação policial nessa quinta-feira (29/6), no bairro Califórnia, Região Noroeste, em Belo Horizonte.

A Polícia Militar recebeu informações de onde o condenado estava escondido e foi até o local para cumprimento de mandado de prisão. Quando os agentes se posicionaram na porta do apartamento do suspeito, o homem começou a atirar.

Os militares, com o uso do escudo à prova de balas, invadiram o imóvel e deram ordem para que o homem largasse a arma no chão, mas ele novamente atirou contra os policiais.

A polícia, então, revidou os disparos, e o homem foi baleado. Ele chegou a ser socorrido com vida e encaminhado para o Hospital Municipal de Contagem, mas morreu logo depois de dar entrada ao atendimento.

A polícia apreendeu duas pistolas na casa do suspeito e um carro com queixa de furto e com a placa alterada.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, além da condenação, o suspeito tinha outros 13 inquéritos em andamento e diversas passagens pela polícia por porte ilegal de armas, homicídio, tráfico de drogas, lesão corporal e ameaça.

A ocorrência foi passada para a Polícia Civil. A corregedoria da Polícia Militar acompanha o caso.