Mulher empresta celular e tem vídeo íntimo vazado por adolescente

Um adolescente de 14 anos foi denunciado nessa quarta-feira (28/6) por ter vazado um vídeo íntimo de uma mulher de 22 anos em Patos de Minas, no interior do estado. Eles eram colegas de trabalho e o jovem se aproveitou do momento em que pegou o celular da vítima para enviar as imagens para ele mesmo e depois para um amigo.