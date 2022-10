Preso suspeito de exigir R$ 5 mil de mulher para não divulgar vídeo íntimo

Após ser preso no distrito de Aparecida de Minas, o suspeito foi encaminhado para a delegacia (foto: PMMG/Divulgação) Um homem, de 30 anos, suspeito de praticar o crime de sextorsão, foi preso em flagrante na tarde desta terça-feira (25/10) em Frutal, no Triângulo Mineiro, no distrito de Aparecida de Minas, por equipes de setores de Inteligência das polícias Civil e Militar. Ele estava na posse do celular supostamente utilizado para cometer o delito.

Ela contou também aos investigadores do caso, ainda conforme o delegado, que, antes de ser vítima do suposto crime, teve um relacionamento íntimo com o suspeito.

O crime de sextorsão configura como ameaça de se divulgar imagens íntimas para forçar alguém a fazer algo, por vingança, humilhação ou para extorsão financeira.

Segundo artigo 158 do Código Penal, quem praticar o crime pode ser condenado a reclusão de dois a cinco anos de prisão.