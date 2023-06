Extorsão: 'Don Juan' dá golpes em mulheres e entra na mira da polícia em BH

432

Cadernos de anotações de dívidas, quantias em dólares, pesos chilenos e euros também estão entre os intens apreendidos (foto: PCMG/Divulgação) A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) desencadeou nesta quinta-feira (29/6), em Belo Horizonte, a segunda fase da operação intitulada Don Juan – uma referência ao famoso personagem sedutor da literatura espanhola. O objetivo é apurar o crime de extorsão contra mulheres praticado por dois homens de 28 anos.





Policiais civis, ao cumprirem mandado de busca e apreensão no apartamento do segundo investigado, recolheram documentos que comprovam o delito de agiotagem, como cartões bancários, documentos pessoais e cheques de clientes, com valores elevados, que eram retidos como garantia de pagamento.

Cadernos de anotações de dívidas, quantias em dólares, pesos chilenos e euros, além de telefones celulares, máquinas de cartões, também foram apreendidos. A Polícia Civil suspeita que o investigado atue ainda no ramo de comércio ilegal de anabolizantes, tendo em vista que várias ampolas contendo substâncias desse tipo foram localizadas no imóvel.

A Polícia Civil não explicou sobre a dinâmica de aplicação dos golpes.