BH: Justiça proíbe greve da enfermagem sob pena de multa de R$ 10 mil/hora

432

Manifestação dos profissionais da enfermagem no Centro de Belo Horizonte em 14 de fevereiro de 2023 (foto: Edesio Ferreira /EM/D.A Press/Arquivo) O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) acatou pedido da Procuradoria-Geral do Município (PGM) de Belo Horizonte e proibiu que profissionais de enfermagem da capital interrompam as atividades. A greve foi determinada em assembleia nesta quinta-feira (29/6) na Praça da Estação, conforme informado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Belo Horizonte (Sindibel), estando prevista para começar nesta sexta-feira (30/6).

“Nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir, durante a greve, a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade”, diz o artigo 11 – da mesma lei – destacado na sentença.





Leia mais - BH: profissionais da enfermagem entram em greve pelo piso salarial “É possível constatar que a greve deflagrada pelo Sindicato requerido colocará em risco a saúde e até mesmo a vida dos pacientes internados e daqueles que buscam a unidade hospitalar em situação de emergência ou urgência, além de tumultuar e sobrecarregar o atendimento diário e regular e a enorme demanda do hospital”, avalia o desembargador, que, ao conceder tutela de urgência à PGM, fixou aplicação de multa no valor de R$ 10 mil por hora, considerando o limite de R$ 300 mil, em caso de descumprimento da decisão judicial.





Greve com finalidade política, diz PGM

Além de sustentar que a paralisação causa danos irreversíveis à população, a PGM afirmou que “a motivação da greve é de finalidade exclusivamente política”. A categoria, por outro lado, diz que o objetivo é pressionar a implantação do piso salarial nacional.

A discussão acontece desde julho do ano passado, quando o Congresso Nacional aprovou a remuneração mínima para os profissionais da área nos setores públicos e privados. Em agosto, o Poder Legislativo aprovou a lei que fixou o valor de R$ 4.750 para os enfermeiros. Técnicos de enfermagem receberiam 70% deste valor e auxiliares e parteiras 50% do piso.

Agora, a PGM afirma que “a majoração [aumento] do piso dos profissionais da enfermagem eleva consideravelmente a despesa de caráter continuado, gerando custos aos municípios, principais responsáveis pela execução dos serviços públicos de saúde, exigindo-se, assim, medidas compensatórias significativas de corte de despesas”.

Nesse sentido, a procuradoria argumenta que “há uma indefinição quanto à interpretação da Lei Federal n. 14.434/2022 pelo Supremo Tribunal Federal, prevalecendo, até o momento, a decisão no sentido de que a implementação do piso nacional pelos Municípios deve ocorrer no limite dos recursos recebidos por meio da assistência financeira prestada pela União”.

Manifestações

Mais tarde, em maio deste ano, o ministro Barroso restabeleceu o piso salarial da enfermagem que havia suspendido anteriormente. A decisão foi tomada após o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicar o projeto de lei aprovado pelo Congresso que libera R$7,3 bilhões para o custeio do piso. Barroso apontou em sua decisão que os valores devem ser pagos por estados, municípios e autarquias somente nos limites dos recursos repassados pela União. No caso dos profissionais da iniciativa privada, o ministro permitiu possibilidade de negociação coletiva.

Atualmente está em votação a liberação da medida no Brasil. O julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) analisa a constitucionalidade do piso. As votações estão previstas para terminar 30 de junho, caso não ocorra mais nenhuma interferência ou pedidos de vista.









*Estagiária sob supervisão do subeditor Fábio Corrêa