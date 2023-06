Polícia investiga morte de homem encontrado com cortes de facão na cabeça

Mistério na morte de um homem, conhecido por "Leco", 41 anos, em uma casa na Estrada Serra Negra, em Betim, no final da noite de quinta-feira (29/6). O homem foi encontrado em sua cama, por seu patrão, já morto. No entanto, tinha marcas de violência na cabeça, em especial na nuca, e muito sangue, no chão do quarto e na cama.





O corpo foi encontrado às 1h40, segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar. Tão logo chegaram ao local, os policiais militares solicitaram a ajuda do Samu.O médico constatou a morte e os sinais de violência, dois cortes na nuca e um no rosto, próximo ao nariz. Estava também com um ferimento no joelho direito.O patrão da vítima contou que havia contratado "Leco" há 40 dias, mas que ele, depois de algum tempo, passou a beber muito e a causar problemas. "Eu o contratei para trabalhar na lavoura de cogumelos, usado na fabricação de medicamentos homeopáticos", disse o patrão.Na tarde de quinta-feira, o patrão contou que comunicou a "Leco" que ele estaria dispensado do serviço, pois vinha criando muitos problemas, em função da bebida exagerada.No local, foi recolhido um facão, com manchas de sangue. O caso foi registrado na 8ª Delegacia de Homicídios de Betim.