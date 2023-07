Jovem é morto a tiros no Bairro Califórnia, em Belo Horizonte

O homicídio foi registrado no Bairro Califórnia, na Região Noroeste de Belo Horizonte (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press. Brasil. Belo Horizonte - MG)

Na noite dessa quinta-feira (27), um homicídio foi registrado no Bairro Califórnia, na Região Noroeste de Belo Horizonte. Segundo informações, a principal suspeita para a motivação do crime é a possibilidade de vingança após um ataque anterior.









De acordo com a Polícia Militar (PM), a motivação do homicídio pode estar relacionada a um tiroteio ocorrido na Vila Barraginha nesta semana . Nesse tiroteio, um jovem de 18 anos perdeu a vida, e outras duas pessoas ficaram feridas. As autoridades suspeitam que a execução tenha sido uma resposta a esse incidente.





Testemunhas relataram que o jovem ,de aproximadamente 20 anos, estava acompanhado de uma mulher, de 19 anos, no momento do crime. A mulher, supostamente amiga da vítima, teria solicitado um serviço de transporte por aplicativo para levá-lo ao local do homicídio.



À polícia, a mulher afirmou ter recebido mensagem no WhatsApp de um homem a obrigando a marcar o encontro. Nas mensagens, o homem afirmou que o objetivo era dar “um susto” no rapaz que acreditava estar envolvido no tiroteio ocorrido anteriormente.





Ainda de acordo com a PM, o suspeito da autoria do crime é o chefe do tráfico da Vila Barraginha, o que corrobora com a versão apresentada pela mulher.





O telefone foi apreendido e, assim como a suspeita, foi encaminhado para a Polícia Civil que dá andamento às investigações.