Grande BH: avó e neto suspeitos de estelionato são presos dentro de banco

Segundo a Polícia Civil, dentro da agência, a avó, acompanhada do neto, apresentou documento de identidade com a fotografia dela e os dados em nome de terceira pessoa, bem como comprovante de endereço falso (foto: PCMG/Divulgação) Uma idosa de 75 anos e o neto dela, de 44, foram presos dentro de uma agência bancária em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nessa quarta-feira (26/7), após apresentarem documentação falsa para abertura de conta corrente, informou a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) em comunicado nesta quinta-feira (27/7).





“Dentro da agência, a avó, acompanhada do neto, apresentou documento de identidade com a fotografia dela e os dados em nome de terceira pessoa, bem como comprovante de endereço falso. Segundo informado pelo banco, os suspeitos pretendiam, além de se tornarem correntistas, solicitar cheque especial e cartão de crédito”, explicou a PCMG em nota, acrescentando que foi acionada por funcionários do banco que desconfiaram de uma possível fraude em curso.

Questionada pelas autoridades policiais, a idosa alegou que teria saído da cidade de São Paulo, na última segunda-feira (24/7), com o neto e o amigo dele, de 44, e estariam residindo em um bairro nobre de Lagoa Santa.





Suspeito de matar empresário mineiro responde a 5 processos por estelionato "Os investigados alegaram que vieram da capital paulista a pedido de um morador da cidade mineira, que pagaria a quantia de R$ 5 mil a cada um dos suspeitos pela ação criminosa", completa a PCMG.





Os dois abordados na agência e os demais que se encontravam no condomínio indicado foram levados à delegacia, autuados em flagrante pelos crimes de estelionato e associação criminosa e, em seguida, encaminhados ao sistema prisional.





Ainda conforme a Polícia Civil, as investigações prosseguem com o intuito de identificar outros possíveis envolvidos no esquema.