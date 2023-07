Duas pessoas são presas por fraudes em cartões que chegam a R$ 70 mi

Leia também: Relatório aponta violência e maus tratos em unidades prisionais





Dois homens foram presos pela Polícia Civil (PCMG) durante operação contra uma quadrilha especializada em fraude de cartões de crédito de pessoas jurídicas. As detenções aconteceram nas cidades de Uberlândia e Sete Lagoas. O prejuízo estimado chega a R$ 7 milhões.Em entrevista nesta quinta-feira (27/7) sobre a operação Discovered Fox, o delegado Alysson Macedo explicou que a organização criminosa vem sendo investigada desde o segundo semestre do ano passado, após a Polícia Civil receber a denúncia de instituição financeira de que estava ocorrendo a emissão fraudulenta de cartões.O grupo criminoso fraudava cartões em nome de pessoas jurídicas com limites acima de R$ 70 mil, e o grande volume emitido chamou atenção da instituição bancária que procurou a Polícia Civil. “O esquema envolvia um funcionário de uma prestadora de serviço do banco, residente em Uberlândia, que os repassava a um comparsa em Sete Lagoas para fazer a distribuição”, disse Macedo.A polícia informou ainda que, após a pandemia, aumentaram as fraudes, principalmente com cartões de crédito. Em Uberlândia, somente neste ano, foram realizadas pelo menos quatro operações especificamente para desmantelar quadrilhas que agem praticando golpes, e uma das principais que está sendo investigada é o alvo da operação.“O esquema é muito bem planejado, com seus membros incumbidos de tarefas. A ação do bando chegou até quatro estados, e, pelo que foi apurado até o momento, cerca de 20 pessoas estão envolvidas. Os crimes praticados vão de estelionato, organização criminosa e lavagem de dinheiro”, afirmou o delegado.