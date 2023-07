Vídeo: Incêndio atinge apartamento no Bairro Castelo, em Belo Horizonte

Na tarde desta quinta-feira (27/7) os moradores do Bairro Castelo, na Região da Pampulha em Belo Horizonte se assustaram com a grande quantidade de fumaça que saía de um dos andares de um prédio de luxo. Os bombeiros foram acionados por volta de 14h30 para atendimento envolvendo incêndio em um apartamento da Rua Castelo de Sintra.

O apartamento se localiza no 4º andar e, de acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMMG), as chamas atingiram todos os cômodos do local. Às 16h, o fogo já havia sido debelado pelos militares.