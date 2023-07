Lei cria o projeto 'BH Limpa' para população monitorar serviço de limpeza

432

O projeto permite que a população de Belo Horizonte tenha acesso, por meios eletrônicos, a serviços como o monitoramento da coleta de lixo (foto: PBH / Divulgação)

Foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) nesta quinta-feira (27/7) a lei que cria o projeto “BH Limpa”. Sancionada pelo prefeito Fuad Noman (PSD), a norma determina que informações sobre os serviços de limpeza urbana na capital sejam disponibilizadas para a população através de meios eletrônicos, além de disponibilizar outros serviços.









O projeto permite que a população de Belo Horizonte tenha acesso, por diferentes meios, a serviços como o monitoramento da coleta de lixo domiciliar e empresarial, a divulgação de local, dia e horário em que veículos do serviço de coleta de lixo domiciliar e empresarial atenderão a população, a divulgação de endereço, dia e horário de funcionamento das Unidades de Recolhimento de Pequenos Volumes (URPVs) e a divulgação de informações sobre limpeza de córregos, varrição e capina no Município.

Além disso, serão disponibilizados também através do “BH Limpa” canais para denúncias e para a abertura de solicitação de limpeza para bota-foras e deposições clandestinas e de animais mortos em via pública, residência e outros locais.





Os meios eletrônicos incluem a página eletrônica da SLU, as redes sociais da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), o aplicativo BH Resolve Mobile, os perfis da Ouvidoria, o serviço de atendimento telefônico 156, assim como outros meios disponibilizados pela PBH.





A lei entra em vigor a partir da data de publicação, nesta quinta. Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte informou que "os canais de denúncias para a abertura e solicitação de limpeza para bota-foras e deposições clandestinas, assim como os demais serviços constantes na Lei, já existem no Portal de Serviços da PBH e no APP PBH e que será dada mais visibilidade a eles no site da SLU."





