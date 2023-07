Operação da PBH acentua fiscalização das condições de transporte dos ônibus

432

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) realizou na manhã desta quinta-feira uma ação de fiscalização dos ônibus do transporte coletivo da capital. A operação ocorreu em conjunto com a Superintendência de Mobilidade do Município de Belo Horizonte (Sumob-BH), BHTrans e Guarda Municipal.





As fiscalizações ocorreram nos bairros São Geraldo, na Região Leste e Goiânia e na Estação São Gabriel, na Região Nordeste. Na operação, foram abordados seis veículos, sendo que dois não portavam a autorização de tráfego e foram recolhidos para a garagem.









Em outras operações realizadas na última semana de maio e agora em julho, 218 veículos foram abordados e 247 autuações pelo Regulamento do Transporte Coletivo foram emitidas. Outras 33 autuações pelo Código Brasileiro de Trânsito foram aplicadas e 16 ônibus foram recolhidos para o pátio do Detran.





Leia também: Dia do Motociclista: condutores são alvo da Guarda Municipal A PBH reforça que a fiscalização dos itens de segurança tem se intensificado e é orientada principalmente pelas reclamações dos usuários. Em geral, as ações ocorrem ao longo dos itinerários das linhas, nas estações do MOVE e nas vias do entorno.

Segundo a administração municipal, os veículos que não estão em condições adequadas para operar têm as autorizações de tráfego recolhidas, são autuados e podem, em alguns casos, serem removidos para o pátio do Detran. A operação desses veículos só poderá ocorrer novamente quando for verificado por meio de vistoria técnica que os problemas foram resolvidos.





A prefeitura destaca que é importante que a população contribua com a fiscalização das linhas do transporte coletivo da capital, indicando os possíveis problemas que podem ser percebidos. A denúncia pode ser feita pelo PBH APP, pelo WhatsApp (31) 9 8472-5715 e também no Portal de Serviços. É importante que o número da linha seja indicado, o horário e, se for possível, o número do veículo para direcionar melhor as equipes de fiscalização.