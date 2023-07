Dia do Motociclista: condutores são alvo de ação da Guarda Municipal

432

A Guarda Municipal de BH realiza nesta quinta ações contra o uso de linhas cortantes (foto: PBH/Divulgação)

Nesta quinta (27/7) é comemorado o Dia Nacional do Motociclista. Uma data importante na qual a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) aproveitou para realizar duas ações educativas de conscientização contra o uso de cerol e de outras linhas cortantes na capital mineira.

Agentes da Guarda Municipal da capital alertam a população sobre o risco de acidentes graves envolvendo o material e como a utilização influencia na segurança no trânsito. Haverá distribuição de antenas contra linhas cortantes. As ações educativas têm locais e horários diferentes, uma pela manhã e outra à tarde.

Na parte da manhã, a blitz vai até 11h, na Avenida Amazonas, 2.800, próximo à esquina com a Avenida Francisco Sá, no Gutierrez, Região Oeste.

À tarde, a ação ocorrerá das 14h às 16h, na Avenida Pedro II, 1.800, quase na esquina com a Rua Espinosa, Carlos Prates, Região Noroeste de BH.

Cerol é crime

A legislação proíbe o uso e o armazenamento de linhas cortantes, ficando o responsável sujeito ao pagamento de multas que variam entre R$ 100 e R$ 4 mil, podendo ser ainda punido criminalmente, nos casos em que o cerol ou a linha chilena causar ferimentos ou morte.

Quem for flagrado usando linhas cortantes e não entregar espontaneamente o material, ao ser abordado por um guarda municipal, está sujeito a ser imediatamente encaminhado a uma unidade policial.

Segundo a PBH, somente neste ano, de janeiro até o dia 25 de julho, a Guarda Municipal apreendeu 731 latas e carretéis contendo linhas cortantes. No período, oito ocorrências envolvendo o uso de linha com cerol ou linha chilena foram registradas pelos agentes e encaminhadas à Polícia Civil, incluindo a condução de uma pessoa.

Meses de alerta máximo

A atividade faz parte do calendário de ações da Campanha Cerol Mata, que atua em diversas frentes para coibir o uso de linhas cortantes, alertando também a população de que a prática configura em crime passível de multa e até de prisão.

Os meses de julho e agosto, período de férias escolares e com ventos fortes, tornam propícia a prática de soltar papagaios. O uso de linhas cortantes, no entanto, transforma a brincadeira em crime, o que faz a Guarda Civil Municipal aumentar as rondas preventivas por toda a cidade, abordando a pessoas que empinam pipas em áreas próximas a grandes avenidas, rodovias e outros locais mapeados, para verificação do tipo de linha que está sendo utilizada.