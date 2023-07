Relatório aponta violência e maus tratos em unidades prisionais

Presídio Uberlândia I foi um dos locais de visita feita em maio (foto: Vinícius Lemos)

A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa apontou violações de direitos humanos no presídio e na penitenciária instalados no município de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Entre as irregularidades estão a superlotação, violência e alimentação e fornecimento de água precários.