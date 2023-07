Fogo em cela e spray de pimenta marcam protesto em penitenciária

432

Familiares protestam em frente às penitenciárias de Juiz de Fora (foto: Redes Sociais)

Cerca de 20 pessoas realizam um protesto na tarde desta quinta-feira (27/7) em frente à Penitenciária Ariosvaldo Campos Pires e José Edson Cavalieri, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. Vídeos conseguidos pela reportagem do jornal Estado de Minas mostram que os manifestantes, em sua maioria parentes de detentos, portam cartazes dizendo "Preso não é bicho", "Não é sobre mordomia, estamos lutando pelo básico", "Cadê os Direitos Humanos?", entre outras frases.

A manifestação ocorre no segundo dia de uma greve de fome decretada pelos detentos. Segundo apurado pelo Estado de Minas, os apenados querem melhorias na comida, nas condições do presídio, nos horários de visitas e nos itens que podem ser levados pelos familiares. Além disso, cobram apuração de casos recentes de detentos que foram encontrados mortos.

Pelo menos sete pessoas morreram neste ano nas dependências das penitenciárias de Juiz de Fora, que estão com superlotação. Duas delas ocorreram na última semana. Em mais um sinal de protesto, os detentos colocaram fogo em objetos dentro das celas. Os manifestantes reclamam que policiais fizeram uso de spray de pimenta contra eles.

A reportagem do EM entrou em contato com a Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sejusp) para saber o posicionamento do órgão quanto à manifestação que ocorre em frente às penitenciárias. Mas, até agora, a Sejusp não respondeu.