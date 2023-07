Seminário em Nova Lima, na Grande BH, aborda educação de filhos

432

O pároco responsável, Padre Alexandre Fernandes será um dos palestrantes do evento (foto: Reprodução/Instagram)

Promovido por fiéis da Paróquia Bom Jesus do Vale, o Seminário de Formação para Pais e Educadores irá tratar temas relacionados a criação e educação de filhos. O pároco responsável, Padre Alexandre Fernandes será um dos palestrantes do evento.





Essa será a quarta edição do evento que vai ocorrer na sede da Paróquia Bom Jesus do Vale, na Avenida Bom Jesus do Vale, 378, no Vale do Sereno em Nova Lima. O seminário é aberto a todas as pessoas que tem interesse no tema e ocorre em dois dias. No dia 18 de agosto, as atividades vão das 19h30 até as 22h e no dia 19, os trabalhos tem início as 09h e vão até as 17h30.









"Na verdade, sempre foi algo que preocupou o padre, porque os pais não podem transferir para a escola ou pra terceiros uma obrigação que é deles. Então, a partir disso e da escuta de muitos pais, dessas dificuldades que nós temos. A questão do excesso de telas, crimes cibernéticos, pedofilia", disse.





"Acho que dois temas que hoje estão muito em voga e que acho que vai ser o grande ponto do nosso evento é a questão das telas, o excesso de telas e a questão do autismo, sobre o que a gente está falando quando a gente fala sobre autismo. Então, a gente vai ter um profissional muito atuante nessa área, um expert nessa assunto que vai trazer esse ponto que vai ser importante", concluiu.



Para ter acesso ao seminário nos dois dias de evento, é preciso fazer inscrição neste site no valor de R$ 70.