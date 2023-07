Funerária faz evento temático da Barbie e agita manhã em BH

432

Entrando na "onda rosa" que dominou o Brasil na última semana devido ao filme da Barbie, a Funerária Metropax chamou a atenção de quem passava pela unidade no Santa Efigênia, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, nesta sexta-feira (28/7).





Com músicas animadas e um painel para tirar foto na caixa da boneca, toda a decoração e aperitivos foram pensados em tons de rosa: doces, suco, bolo e algodão-doce, entre outros. Além disso, o evento também contou com a presença de uma colaboradora vestida de Barbie para tirar fotos com os presentes.



Metropax promoveu evento temático de Barbie nesta sexta-feira. Na foto, Vivianne Brasil, CEO da empresa, e Eduardo Braga, gestor de marketing, posam com a mascote da Metropax e modelo vestida de Barbie (foto: Izabella Caixeta )













Leia: Funerária vende caixões temáticos: 'Para que descanse como uma Barbie' Apesar de o evento estar acontecendo hoje, o painel para tirar foto na caixa da Barbie esteve disponível durante toda a semana. Eduardo Braga, gestor de marketing da empresa, conta que a associação da funerária com a boneca causou estranhamento e admiração. Segundo ele, algumas pessoas que passavam por ali chegaram a comentar “Até a funerária!” e “A barbie pode ser o que quiser, até agente funerária”, admiradas com a estratégia de marketing.

Valorizando a vida

Não é de hoje que a Metropax faz eventos temáticos. Desde 2019 eles realizam a “Sexta Convida”, ação que acontece quinzenalmente às sextas-feiras na Casa do Associado, e já teve edição com espetáculo de Natal, festa junina com equipe de dança, e até um casamento comunitário em um cemitério





A unidade da Casa do Associado surgiu devido à necessidade de um espaço de acolhimento para os clientes onde não ocorre atendimento funerário imediato, somente assistência ao plano. Com o slogan “Valorize a vida” a funerária incentiva as pessoas a repensarem o conceito de morte com o objetivo de valorizar a vida e não focar apenas na passagem final.