Até que a morte os separe? Casais mineiros se casam em cemitério no domingo

Da esquerda à direita: Cláudia Regina da Silva e Wagner Marcos Duarte; Letícia Caroline de Fátima Mesquita e Adriano da Glória Fernando; e Kely Rodrigues de Moura Santos e Paulo Cesar da Silva (foto: Arquivo pessoal cedido ao EM/Reprodução) O lugar onde os mortos ‘desfrutam’ do descanso eterno pode ser ressignificado para celebrar o amor? Para seis casais da Região Metropolitana de Belo Horizonte a resposta é 'sim', afinal, no próximo domingo (28/5), eles se casam no Cemitério Parque Terra Santa, em Sabará, às 16h, em celebração religiosa comunitária e ecumênica.



Casamento coletivo oficializa a união de 113 casais em BH Logo, a celebração comunitária possibilita que os casais, que receberam convite da empresa, possam realizar o sonho do matrimônio, mesmo diante da falta de recursos para arcar com as despesas de um casamento.

Nessa toada, Cláudia Regina da Silva, de 51 anos, conta que se casar com Wagner Marcos Duarte, de 53, é algo que há quase duas décadas esteve nos planos do casal, que mora em Contagem e tem quatro filhos. Porém, pouco antes do relacionamento completar 20 anos, eles se separaram, mas acabaram voltando depois de 10 anos longe um do outro.



“Já fazem cinco anos que estamos juntos novamente. Desde a primeira vez juntos, sempre tivemos vontade de casar, e hoje estamos realizando o nosso sonho”, disse a noiva.

Outro casal, de Sabará, não esconde a ansiedade para o próximo domingo. “Acho que vai ser além do que sonhei”, comenta, emocionada, Letícia Caroline de Fátima Mesquita, de 29 anos, que dirá o tradicional “sim” para Adriano da Glória Fernando, de 35, com quem tem três filhos.

“Meu sonho sempre foi mais do que só colocar uma aliança no dedo. Sempre quis selar a união e o compromisso que existe entre eu e meu marido, mas é claro, também, que sempre existiu um desejo de princesa ao usar um vestido de noiva, com maquiagem e cabelos feitos, vendo os olhos do meu marido me assistindo entrar ao encontro dele”, conta.

Entre as histórias, também há um relato de amor à primeira vista. Kely Rodrigues de Moura Santos, de 43 anos, diz que ela e Paulo Cesar da Silva, de 45, se apaixonaram quando se viram pela primeira vez em Santa Luzia. “Há cinco anos, decidimos namorar e viver juntos no mesmo dia em que nos conhecemos. Vamos ficar juntos até o fim da vida”, afirma Kely.