Qual a previsão do tempo para o fim de semana em Belo Horizonte?

Frio em Belo Horizonte deve diminuir no fim de semana (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) As temperaturas no fim de semana, em Belo Horizonte, devem aumentar, de acordo com a Defesa Civil. A previsão para esta sexta-feira (26/5) é de que os termômetros oscilem entre 13°C e 24°C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 50% durante a tarde. O céu fica parcialmente nublado a nublado. Os ventos variam de fraco a moderado.





Já no sábado (27/5), o céu ficará limpo e claro e, se houver nuvens, chega apenas a parcialmente nublado, com baixa umidade relativa do ar, em torno de 30%, no período da tarde. Quanto às temperaturas, a mínima será de 12°C e a máxima de 27°C. Deve ventar de intensidade fraca a moderada na capital.

No domingo (28/5), ainda segundo a Defesa Civil, a temperatura vai oscilar entre 13°C e 27°C, com umidade relativa mínima variando entre 30% e 70%. Os ventos continuarão de intensidade fraca a moderada, e o céu sem a incidência de nuvens. O aumento das temperaturas surpreende, já que Belo Horizonte registrou recordes de temperaturas mais frias do ano