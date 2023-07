Uberaba: amigos dizem que homem sofreu parada cardíaca no chão de hospital

432

Segundo relatos de amigos do homem, ele era alcoólatra, hipertenso e tomava remédios controlados (foto: Redes Sociais/Divulgação) Circula nas redes sociais a imagem de um homem de 42 anos sentado no chão da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) São Benedito, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, à espera de atendimento médico. No momento da chegada do paciente, noite da última segunda-feira (24/7), não foi disponibilizado no hospital uma maca para ele, apenas uma cadeira de rodas.









Logo em seguida, ainda conforme os relatos, o homem foi socorrido por um médico plantonista e transferido para outro hospital, sendo que morreu no dia seguinte (terça-feira, 25/7) e foi sepultado nessa quarta-feira (26/7).





Funepu diz que paciente se recusou a ficar em cadeira de rodas

Por meio de nota, a Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberaba (Funepu), responsável por gerir o hospital, declarou que "não procede a informação de que o paciente teria ido a óbito dentro da UPA".

A nota continua: "ele deu entrada na Unidade por meio do SAMU, às 14h35 e foi triado às 14h41, conforme registrado em sistema. Apesar de ter sido acomodado em cadeira de rodas, o paciente se recusou a ficar no equipamento. Ao longo do período de permanência, ele apresentou evolução no estado clínico e no mesmo dia foi transferido, por meio do SAMU, à uma unidade hospitalar”, complementou a Funepu.





A reportagem perguntou à Funepu se havia uma maca para o paciente deitar no momento que ele chegou, em estado grave, mas não obteve resposta.





O Estado de Minas solicitou posicionamento sobre o caso à Secretaria de Saúde de Uberaba e aguarda retorno.





Reportagem em atualização.