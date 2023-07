Tecnologia reduz cadastro hospitalar para 36 segundos e triagem a 5 minutos

432

A demora para atendimento hospitalar nas redes pública e privada é um entrave que amplia a agonia dos pacientes. Mas soluções tecnológicas podem abreviar a espera. Exemplo disso ocorre em Ipatinga, no Vale do Aço, onde o Hospital Márcio Cunha (HMC) conseguiu reduzir a fila de check-in (entrada e cadastramento do paciente) de uma média de 8 minutos para 36 segundos. Já o tempo de disponibilidade do paciente para triagem teve uma redução média de 12 para 5 minutos. Tudo devido a um novo sistema digital de atendimento.A solução tecnológica ocorreu após a implementação de um novo sistema de check-in eletrônico, com a instalação de totens de atendimento na recepção do pronto-atendimento e do ambulatório do Hospital Márcio Cunha (HMC), onde o próprio paciente ou o seu acompanhante insere os dados e ingressa no sistema, estando assim já disponível para os cuidados médicos.Em Minas Gerais, esse tempo não é regulamentado por lei, mas em Goiás, por exemplo, a legislação estadual determina 30 minutos para cadastramento e atendimento nas redes pública e privada. O não cumprimento dessa meta é motivo de muitas reclamações e processos judiciais, dando uma noção do que se espera em termos de agilidade para esse cadastramento e início da atenção médica na prática.O HMC é parte da Fundação São Francisco Xavier (FSFX) e está entre os melhores hospitais do Brasil, de acordo com o levantamento do World’s Best Hospitals 2023, divulgado pela revista norte-americana Newsweek. No ranking brasileiro, o HMC conquistou a 21ª colocação com a pontuação de 78,46%. Em Minas Gerais, a unidade está em 4º lugar, entre as melhores do estado.A unidade de Saúde é referência para mais de 840 mil habitantes de 35 municípios da região leste de Minas Gerais. Ela é credenciada para atendimentos de alta complexidade e prestação de serviços nas áreas de ambulatório, pronto-socorro, medicina diagnóstica, ensino e pesquisa, terapia intensiva adulta, pediátrica e neonatal, urgência e emergência, terapia renal substitutiva, alta complexidade cardiovascular, oncologia adulto e infantil, entre outros. O hospital atende a 70% do SUS, sendo o 5º em números de internações pelo SUS e 4º em números de partos pelo SUS, em Minas Gerais.“O uso da tecnologia aliada ao acolhimento e a segurança dos pacientes já é uma realidade nas unidades da Instituição. O novo sistema de check-in, além de proporcionar mais comodidade para o paciente e agilizar o atendimento, garante um fluxo mais seguro para todos os envolvidos na assistência, já que diminui as funções burocráticas, proporciona processos mais ágeis e menos tempo de permanência do paciente nas unidades”, destaca o Gerente de Inovação e Tecnologia de Informação da FSFX, Hecio Silva Moronari Júnior."Além disso, a tecnologia viabiliza experiência positiva na jornada do paciente, permitindo que os atendentes dediquem maior tempo ao acolhimento e humanização, bem como a garantia da assertividade nas rotinas de elegibilidade", exalta a coordenadora de atendimento, Jaqueline Paula Silva Souza.A nova tecnologia implantada tem como base uma palavra ainda pouco conhecida pelos pacientes, mas que é uma das grandes tendências da área de tecnologia na saúde: interoperabilidade. É o que explica André Cripa, que ocupa o cargo de Chief Innovation e Digital Officer da CTC, uma das 150 maiores empresas de tecnologia do país, contratada pela fundação para promover as melhorias no check-in."A interoperabilidade de dados promove a integração segura dos sistemas de saúde, permitindo o compartilhamento e uso eficiente dos dados do paciente quando necessário. Isso resulta em assistência mais rápida e precisa, reduzindo a carga de trabalho dos profissionais de saúde e melhorando sua produtividade. Essa abordagem tem um impacto positivo na jornada do paciente", explica Cripa.Além disso, com menos pressão nas filas, os atendentes podem receber os pacientes de forma ágil e com maior qualidade. "Em oito meses, o novo sistema beneficiou positivamente 77.207 pacientes. Indiretamente, mais de 150 mil pessoas foram impactadas, pois em algum momento de sua jornada, elas experimentaram benefícios com a diminuição das filas. As filas são frequentemente apontadas como o principal motivo de insatisfação dos pacientes nos hospitais", analisa Cripa.