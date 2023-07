Pacientes ficam acordados em hospital durante retirada de tumores cerebrais

432

Durante o procedimento cirúrgico, o paciente conversa, lê alguns textos e realiza contagens de números (foto: HC-UFTM/Divulgação) O Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM), em Uberaba, informou que já realizou 20 cirurgias que utilizam técnicas que mantém os pacientes acordados para a retirada de tumores cerebrais. Segundo informações do hospital, o objetivo é preservar a função da área do cérebro em que o tumor está localizado.



No HC-UFTM, a metodologia, chamada de Awake Surgery, é usada desde 2018 para a realização de cirurgias de tumores localizados nas áreas de compreensão e expressão da fala.

Ainda conforme o médico, que supervisiona as neurocirurgias do HC-UFTM, o procedimento garante uma cirurgia mais segura. "E com a certeza de que não estamos retirando a área da fala do paciente Essa cirurgia é realizada em grandes centros e nós também somos referência em tumores cerebrais”., complementa. Equipe

Além da equipe de um neurocirurgião, o procedimento exige a presença de um neurofisiologista, para monitorar as funções cerebrais, e de um neuropsicólogo, responsável por interagir com o paciente durante a operação.

“O anestesista também precisa ser muito bem treinado para acompanhar e fazer as intervenções necessárias nesse tipo de procedimento”, destacou Dezena.

Anestesia local

Como o cérebro é uma área do corpo que não provoca dor, o neurocirurgião conta que a cirurgia é realizada apenas com anestesia local na pele. “Antes do procedimento, é preciso que o paciente esteja ciente de tudo que vai acontecer para evitar que ele fique agitado e prejudique a cirurgia”, finalizou o neurocirurgião.