Prados terá versão mineira da corrida do queijo em festival cultural

Aproximadamente cinco quilos do queijo parmesão Gurita feito nos moldes italianos vão descer ladeira abaixo dando início à corrida do queijo. O objetivo é ir atrás da especiaria (foto: Divulgação/Arquivo Pessoal) A versão mineira da Cooper's Hill Cheese-Rolling Race, uma competição em que o desafio é correr atrás de um queijo que desce ladeira abaixo, vai acontecer pela primeira vez em Prados, no Campos da Vertentes. A experiência turística, esportiva e gastronômica será neste domingo (16/7) e faz parte do 1º Festival Cultural de Prados.

De acordo com um dos idealizadores da corrida, Maciel Matuto, a ideia da corrida foi gestada em conjunto com coordenação do Festival Cultural de Prados que vem ao longo do tempo pensando estratégias voltadas para o turismo de experiência.

“Sou produtor de queijo e também organizo competições de corridas na região, então pensamos em unir tudo o que os mineiros mais gostam que é comer um bom queijo, uma boa prosa e ter contato com a natureza”.

Maciel Matuto conta que na primeira edição três queijarias toparam participar da competição e o queijo escolhido para descer a ladeira baixo é um parmesão da Fazenda do Coqueiro, um queijo feito aos moldes italianos, de aproximadamente 5 quilos. " Ao término da competição todos poderão comer o queijo em uma confraternização à moda mineira".

A largada, marcada para as 8h, será no Sítio Água do Pote, há dois quilômetros do centro histórico de Prados. A propriedade administrada pelo produtor rural do queijo Matuto também será o ponto de chegada dos competidores.

Durante o percurso, os competidores vão passar pela Fazenda do Coqueiro e pela premiada fazenda Fortaleza, atual vencedora do Prêmio Queijo Brasil, que foi realizada no último fim de semana, em Santa Catarina, o Queijo ‘Faz For’ produzido na Fazenda Fortaleza, voltou para casa com uma medalha de ouro.

Os corredores vão passar por três fazendas produtoras de queijo (foto: Divulgação/Arquivo pessoal)



Maciel acredita que o maior desafio que os competidores enfrentarão será percorrer o percurso com a mesma velocidade que em outras competições.

“As pessoas vão passar por trilhas e estradões emoldurados pela serra de São José, o lugar é lindo, então correm o risco de contemplar a natureza e diminuir a velocidade”, garante.

O produtor rural conta que a prova é de nível leve e dá para toda a família. A inscrição é feita por link que está no Instagram da prefeitura. “O atleta pode chegar um pouco mais cedo para também fazer a inscrição aqui no Sítio Água do Pote”.

Sobre o Festival Cultural de Prados

A primeira edição do Festival Cultural de Prados tem como objetivo valorizar a cultural local e promover o crescimento econômico e turístico do município. O festival tem início nesta sexta-feira (14/7) e vai até o dia 23 de julho.

De acordo com o Secretário de Cultura e Turismo, Gil Santos, durantes os dias, os visitantes poderão conhecer um pouco mais sobre a história da cidade com o lançamento de uma Rota Cultural. Os apaixonados por antigomobilismo terão a oportunidade de expor seus veículos antigos no o 4º Encontro de Carros Antigos e concorrer ao certificado de placa preta. Outra atração será na praça central do centro histórico onde será montada uma feira e serão comercializadas obras de produtores locais.

“A 1ª Feira de Artesanato de Prados será um dos destaques do evento, apresentando uma variedade de peças confeccionadas pelos talentosos artesãos locais. De obras em madeira a trabalhos em couro, o público terá a oportunidade de conhecer e adquirir verdadeiras obras de arte produzidas em nossa cidade”.

Veja a programação completa

14/07 | SEXTA-FEIRA

Abertura do Passeio à Serra - 155 anos;

21h - Retreta da Lira na Praça;

23h - Show com Só Parênt;

01h - Som mecânico

15/07 I SÁBADO

08h - Passeio à Serra - Trekking das academias

09h - Passeio à Serra - II Caminhada da Cooperação-SICOOB CREDIVERTENTES.

10h - Cerimônia oficial de abertura do evento e da 1ª Feira de Artesanato de Prados;

10h às 17h - Funcionamento da 1° Feira de Artesanato de Prados;

10h às 17h - Exposição da história de Prados, pelo acervo do Museu Marieta Teixeira de Melo - curador / detentor Ivaci Lopes (Ratinho);

11h - Cerimônia de entrega da Carteirinha Nacional do Artesão;

15h - Apresentação musical com Matheus Cunha;

21h - Lançamento da Rota Cultural "Arte Viva Prados"

21h - Show com Rios ao Luar;

00h - Show com Edu Ribeiro.

16/07 I DOMINGO

07h - 4° Encontro de Carros Antigos de Prados (durante o dia);

08h - 1° Corrida do Queijo;

10h às 17h - Funcionamento da 1° Feira e Mostra de Artesanato de Prados;

10h às 17h - Exposição da história de Prados, pelo acervo do Museu Marieta Teixeira de Melo - curador / detentor Ivaci Lopes (Ratinho);

11h - Show com Auera;

14h - Show com Atlantis;

20h30 - Apresentação cultural do Grupo de

Congado de Prados;

21h - Show com Felipe Lisboa (Voz e Violão)

17/07 I SEGUNDA-FEIRA

18h - Oficina "Como ser MEl na prática" (SEBRAE)

18/07 I TERÇA-FEIRA

18h - Oficina de Marketing (SEBRAE)

19/07 I QUARTA-FEIRA

18h - Oficina de Controle Financeiro (SEBRAE)

20/07 I QUINTA-FEIRA

18h - Oficina de Formação de preço de venda MEI (SEBRAE)

20h - Apresentação Chorinho da Lira Ceciliana.

21/07 I SEXTA-FEIRA

10h às 17h - Funcionamento da ° Feira e Mostra de Artesanato de Prados;

10h às 17h - Exposição da história de Prados, pelo acervo do Museu Marieta Teixeira de Melo - curador / detentor Ivaci Lopes (Ratinho);

22h - Show com Flor de Minas.

22/07 I SÁBADO

10h às 17h - Funcionamento da 1° Feira e Mostra de Artesanato de Prados;

10h às 17h - Exposição da história de Prados, pelo acervo do Museu Marieta

Teixeira de Melo - curador / detentor Ivaci Lopes (Ratinho);

13h - Show com Joe Cool;

16h - Apresentação Chorinho da Lira

17h - Encerramento da 1° Feira de Artesanato;

22h - Show com Scarcéus.

23/07 I DOMINGO

09h - Competição do Mountain Bike "TRILHÃO DOS MACACOS", em prol do Lar de Idosos AMAI Prados.

Inscrições limitadas. Inf. (32) 9.8419-4754;

13h - Festa de São João (Lar dos Idosos AMAI);

14h - Santa Missa;

15h - Show com Banda Raiz, logo após, show com Igor Penna.

Haverá movimento de barraquinhas, leilão, bingo e pescaria.

18h - Encerramento do 1ª Festival Cultural de Prados.