Carnaval em julho? Bloco 'Acorda, Amor' desfila neste sábado (15/7) em BH

"Não foi possível realizar nosso cortejo no período de Carnaval, então, pensamos em realizar um Carnaval fora de época", explicou a fundadora (foto: Reprodução/Instagram)

Para além dos arraiás com danças e comidas típicas de festa junina, teremos folia de carnaval em pleno mês de julho. O bloco 'Acorda, Amor' vai agitar os tambores da bateria em um desfile na manhã deste sábado (15/7). O evento ocorre a partir das 9h, na Praça México, no bairro Concórdia, na Região Nordeste de Belo Horizonte.





Tradicionalmente, o 'Acorda, Amor' desfila na quarta-feira de Cinzas. No entanto, a fundadora, produtora e vocalista do bloco, Luísa de Lourdes, contou em entrevista ao Estado de Minas que por conta de uma viagem, ela em conjunto com os integrantes do grupo, resolveram não sair em fevereiro.









Luísa também explicou que por esse motivo e também pelo fato do bloco ser independente e não ter a ajuda de patrocínios, foi decidido fazer esse cortejo no inverno. "Não foi possível realizar nosso cortejo no período de Carnaval, então, pensamos em realizar um Carnaval fora de época", explicou.

Nos embalos de Chico Buarque

Leia também: 44ª edição do Arraial de Belo Horizonte está de volta a partir de julho Com grande apreço pelas canções de Chico Buarque, Luísa relatou que a ideia do bloco é tocar e cantar um repertório inteiro de músicas do cantor. Esse motivo veio porque a fundadora do bloco já fazia outras apresentações no carnaval e queria imprimir no 'Acorda, Amor' essa paixão por Chico.

"O repertório é 100% de Chico Buarque. Eu sou muito fã do Chico Buarque e já participava do carnaval de Belo Horizonte, tocando e cantando em outros blocos", revelou.





Luísa afirma que o nome do bloco, inclusive, faz alusão ao nome de uma música de Chico Buarque cujo nome é 'Acorda, Amor', que ficou sendo o nome quando da época da criação do bloco, em 2017.

Para ajudar

Por se tratar de uma iniciativa de produção cultural independente, Luísa lembrou a iniciativa do bloco para ajudar com os custos do evento de amanhã. O 'Acorda, Amor' está promovendo uma rifa para arcar com despesas de sonorização e estrutura para o público e para a bateria. Mais informações sobre a rifa você confere aqui . Ela também fez um convite para que as pessoas participem do cortejo do 'Acorda, Amor'.





"Meu convite é que as pessoas venham, tragam o seu afeto, o seu amor. Que as pessoas venham cercadas de amor, de afeto, no desejo de se divertir", finalizou.





Cortejo do Bloco Acorda, Amor





Data: 15 de julho de 2023 (sábado)

Horário: a partir das 9 horas

Local: Praça México, Bairro Concórdia, Belo Horizonte

*Estagiário com supervisão do subeditor Diogo Finelli.