Homem furta filé, picanha e Nutella e vai preso em MG

Carnes e creme de avelã Nutella estavam guardados na mochila do homem que foi preso em flagrante (foto: PMMG)

Na noite dessa quinta-feira (13/07), um homem foi preso por furto em um supermercado de Poços de Caldas, no Sul de Minas. A Polícia Militar foi acionada pelo segurança do supermercado, no centro da cidade.O segurança informou que um homem estava com a mochila cheia de produtos furtados no supermercado.