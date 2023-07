Polícia investiga suposto furto de joias de idosa avaliadas em R$ 1 milhão

432

O neto da idosa procurou a Delegacia de Plantão de Uberaba para registrar o sumiço das joias da avó (foto: PCMG/Divulgação) Um homem de 28 anos procurou a Delegacia de Plantão da Polícia Civil (PC) de Uberaba na manhã dessa quinta-feira (13/7) e registrou ocorrência de furto das joias de sua avó, de 77 anos. O material, que sumiu de dentro de uma residência da idosa, localizada em condomínio fechado daquele município, está avaliado em aproximadamente R$ 1 milhão de reais.



“A Polícia Civil esclarece que policiais civis têm realizado diligências visando apurar os fatos e todas as atividades de polícia judiciária necessárias à elucidação do caso”, complementou.



Consta no registo policial que a fechadura da porta do cômodo onde as joias estavam guardadas não foi danificada, bem como não houve nenhum dano, arrombamento ou violação de obstáculos durante o suposto furto.



O neto da idosa também relatou ao registro policial que não há câmeras de segurança na residência, sendo que as mesmas estão presentes apenas nas áreas internas do condomínio.



Ainda conforme relato do homem à PC de Uberaba, quem sabia da existência das joias era ele, sua irmã, seu irmão e várias empregadas domésticas que trabalharam no local.