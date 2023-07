Corpo de carroceiro é resgatado em lago de condomínio em Montes Claros

432

Bombeiros resgataram corpo em lago de condomínio (foto: Corpo de Bombeiros/divulgação)

Bombeiros resgataram na manhã desta sexta-feira, o corpo de um homem de 53 anos em uma lagoa artificial na Vila Oliveira, em Montes Claros. A vítima foi identificada como o carroceiro V. P. S, de 53 anos.

O lago artificial onde o corpo foi encontrado fica localizado em uma área de um condomínio ainda em construção.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, testemunhas disseram que o carroceiro tinha o hábito de apanhar água na lagoa artificial para seu cavalo todas as manhãs.

Na quinta-feira (13/07), ele foi até o local, seguindo sua rotina. Mas, não retornou para casa. Familiares tentaram falar com o carroceiro, mas seu celular não atendeu as chamadas.





Diante disso, eles iniciaram as buscas. Na manhã desta sexta-feira, foram localizados no lago as sandálias do morador e o balde que ele usava para apanhar água.

Depois de serem acionados, os bombeiros fizeram buscas no reservatório e localizaram o corpo a três metros de profundidade.



O corpo foi resgatado e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Montes Claros.