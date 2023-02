Sete pessoas morrem vítimas de afogamento no Sul de Minas nos últimos dias

Corpo foi encontrado após cinco dias de buscas (foto: Luciano Lopes / Portal Plantão 24h MG)

Vários corpos foram encontrados em cidades da região nos últimos dias, no Sul de Minas. Os casos têm assustado moradores e preocupado autoridades. Na maioria dos casos, o afogamento foi o causador da morte; alguns ainda serão investigados pela Polícia Civil para apurar se houve ou não violência. Veja detalhes!

Maria da Fé / Itajubá



Em Três Corações, um corpo foi encontrado no Rio do Peixe, nessa terça-feira (21/2), na região do Bairro Santana. A suspeita é que a vítima seja um homem, mas o cadáver estava em decomposição. O corpo foi encaminhado para o IML de Três Corações para ser identificado e ainda não há suspeita de quem possa ser a pessoa.

Fama

Em Fama, o corpo de uma jovem foi encontrado na manhã desta terça-feira (21/02), no Lago de Furnas. Caren Lúcia Sanches Chrispim, de 26 anos, estava desaparecida desde a noite de domingo (19), após uma festa de carnaval na cidade.

O corpo foi localizado, boiando, pelos Bombeiros, que estavam realizando uma ação de prevenção aquática na cidade. A Polícia Militar foi acionada, e a ocorrência repassada para a Polícia Civil, que vai instaurar um inquérito para investigar o caso.

Caren era natural da cidade de Cruzeiro (SP), onde ela foi sepultada. A jovem ingressou na licenciatura em Química em 2018 e atualmente estava no 8º período do curso. A universidade publicou nota de pesar pela morte da aluna. Veja, abaixo, a nota completa divulgada pela Unifal:

“A comunidade acadêmica e administrativa da Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL-MG, por meio da Reitoria, e do Instituto de Química, lamenta, profundamente, o falecimento da universitária Caren Lúcia Sanches Chrispim, ocorrido na cidade de Fama/MG. Caren, de 26 anos, ingressou na licenciatura em Química da UNIFAL-MG, em 2018. Atualmente no 8º período do curso, ela também participava de diversas atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão na Universidade. A UNIFAL-MG se solidariza e manifesta o mais profundo pesar, neste momento de dor, à Sra. Carmen Lúcia Sanches Chrispim e ao Sr. Carlos Henrique Chrispim, pais de Caren, e a todos os familiares, amigos, professores e colegas de curso. O velório e sepultamento ocorrerão em Cruzeiro/SP, cidade natal de Caren Lúcia”.





Jovem era estudante da Unifal, em Alfenas (foto: Corpo de Bombeiros)

Itamoji

Já em Itamoji, também na terça-feira, um corpo foi encontrado em estado avançado de decomposição, na zona rural da cidade. O cadáver estava às margens de um riacho, nos fundos de uma propriedade do Bairro Cachoeirinha.

Um sitiante que estava procurando por uma vaca desaparecida foi quem localizou o corpo. Segundo os Bombeiros, o local onde o cadáver estava é de difícil acesso, por isso foi preciso uma caminhada de 20 minutos entre mata fechada e pasto.

O corpo foi removido pelos Bombeiros e encaminhado ao IML, onde deve passar por exame de DNA para determinar a identificação da vítima. A Polícia Militar e a Perícia da Polícia Civil foram acionadas.

Foram 20 minutos até os Bombeiros chegarem no local onde o corpo estava (foto: Corpo de Bombeiros)

Elói Mendes

Em Elói Mendes o caso aconteceu no domingo (19/2). Um homem de 37 anos morreu após se afogar em um açude na zona rural da cidade, em um local conhecido como Aquenta Sol. O homem chegou a ser retirado com vida do açude, por populares, mas não resistiu.

O Corpo de Bombeiros de Varginha, que atendeu a ocorrência, contou que o homem entrou no açude para se banhar, momento em que submergiu. A equipe da Polícia Militar esteve no local para a realização dos trabalhos de perícia.

Homem chegou a ser retirado por populares, com vida, mas não resistiu (foto: Corpo de Bombeiros)

Campo do Meio

Em Campo do Meio, um homem de 49 anos morreu afogado após entrar para nadar nas proximidades da orla da avenida Beira Lago. O caso aconteceu na tarde de sexta-feira (17/2). O Corpo de Bombeiros informou que a vítima afundou quando estava a aproximadamente 20 metros da orla e não foi mais visto.

Uma equipe de mergulhadores dos bombeiros de Alfenas foi acionada e realizou os trabalhos de mergulho. O corpo foi encontrado cerca de 30 minutos depois do afogamento e estava a cerca de cinco metros de profundidade e 20 metros da margem. A perícia da Polícia Civil esteve no local e o corpo foi liberado.

Diversas pessoas se reuniram no local onde o corpo foi achado (foto: Corpo de Bombeiros)

Campanha

Já em Campanha, um homem morreu afogado após tentar atravessar um lago na tarde de quinta-feira (16/2) no Bairro Estação. Marcílio da Silva Paulino, de 38 anos, foi achado a aproximadamente 3 metros de profundidade.

Os Bombeiros informaram que ele estava usando uma câmara de ar de um caminhão como boia e entrou no lago para tirar uma árvore caída às margens do local. Ele estava com seu irmão e outros colegas de trabalho.

O corpo do homem foi atacado por peixes no lago, ficando sem as orelhas e com o nariz desfigurado, segundo os Bombeiros. O corpo foi encaminhado para o IML de Três Corações.

Corpo encontrado foi atacado por peixes no lago (foto: Corpo de Bombeiros)



