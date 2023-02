Acidente na MGC-418 mata três mulheres e deixa seis feridos

Corpos ficaram encarcerados e foram removidos pelo Corpo de Bombeiros (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Três pessoas morreram e seis ficaram feridas na manhã desta quarta-feira (22/2) após uma batida entre dois carros na MGC-418, na zona rural de Carlos Chagas, no Vale do Mucuri, em Minas Gerais. Ainda não há informações sobre a causa do acidente.