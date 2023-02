Mãe de crianças abandonadas em BH tem histórico de maus-tratos

A Polícia Militar foi acionada na terça-feira e encontrou as crianças magras e com roupas sujas (foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press) Duas crianças, de 6 e 9 anos, foram encontradas com quadro de desnutrição e abandonadas em uma casa no Bairro Lagoinha, Região Noroeste de BH, na tarde de terça-feira (21/2). De acordo com a Polícia Militar (PMMG), a mãe dos dois já foi presa por maus-tratos a outro filho, morto no início de fevereiro.









Ao chegar ao local, os policiais encontraram as crianças sozinhas, magras e com as roupas sujas. O ambiente não apresentava condições básicas para alimentação e higiene pessoal.





O garoto mais velho contou à PM que ele e o irmão estavam sob tutela de uma avó de criação, mas ela saiu para uma consulta médica e não retornou. A mulher também os orientou a fornecer nomes falsos caso alguém tentasse contato. Segundo o menino de 9 anos, uma tia chegou a passar uma noite na casa, mas saiu e não voltou.





As crianças foram levadas para atendimento no Hospital Odilon Behrens, em BH, onde foram diagnosticadas com um quadro de desnutrição e febre. Elas estão sob cuidado de uma assistente social.





Mais tarde, a PM retornou ao hospital para saber do estado de saúde das crianças. Foi quando elas forneceram seus nomes reais e foi feita a identificação de que se tratavam de filhos de uma mulher presa por maus-tratos.





Em nota, a Polícia Civil (PCMG) informa que, por meio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente, está apurando o caso tipificado como abandono de incapaz. Mais informações serão divulgadas com o andamento das investigações.





Morte de outro filho





No dia 6 de fevereiro, uma criança de 4 anos faleceu com sinais de agressões e desnutrição em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em São Joaquim de Bicas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





Médicos da UPA acionaram a PM após o falecimento. A perícia da Polícia Civil confirmou os sinais de maus-tratos e a mãe da criança, que a levou para a unidade, foi detida.