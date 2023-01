Magreza extrema e doenças: homem é preso por maus-tratos de cães

Pela primeira vez, o Hospital Veterinário da Uniube recebeu cinco cães de uma só vez, com sinais de maus-tratos (foto: Redes Sociais/Divulgação)





Magreza extrema, condições insalubres, sem água, alimento e infestados com verminoses, carrapatos e pulgas: estas eram o estado de cinco cachorros, encontrados em uma residência de Uberaba, no Triângulo Mineiro, nessa quarta-feira (25/1).

A Polícia Militar (PM) do Meio Ambiente de Uberaba informou que o tutor dos animais foi preso em flagrante e liberado após pagar fiança. Ele deve responder na Polícia Civil pelo crime de maus-tratos. O filho do suspeito relatou aos militares que os animais eram alimentados com restos de comidas.









Leia: Moradores reclamam de mau cheio e restos mortais em chão de cemitério em MG "Além disso, fiquei sabendo que o homem que foi preso dizia que dava comida para os cães uma vez a cada dois dias e que achava isso normal", lamentou o gerente clínico e médico veterinário do Hospital Veterinário da Universidade de Uberaba (Uniube), Claudio Yudi. "Cinco cães de uma vez, com sinais de maus tratos, foi a primeira vez que recebemos no hospital. Algumas vezes, chega um ou no máximo dois casos", completou Yudi.





Ainda conforme o médico veterinário, os animais foram doados para dois voluntários. "Agora eles continuam os tratamentos dos animais na casa deles, ou seja, a desvermifugação e a alimentação adequada", explicou.





Cerca de 50 animais em tratamento





O médico informou que, atualmente, o Hospital Veterinário da Uniube conta com aproximadamente 50 animais em tratamento. "Entre cães e gatos, cerca de 10 animais vieram para cá após serem vítimas de maus tratos. Outros cerca de dez são animais que recebem tratamentos a partir de parcerias nossas com ONGs e a prefeitura".









Leia: Patrulheiro rodoviário reage a assalto e mata com tiro na cabeça O médico veterinário ainda contou que mais 30 animais, entre aves, répteis e mamíferos, estão, hoje em dia, no hospital após serem resgatados de situações de risco por equipes do Corpo de Bombeiros e PM Ambiental de Uberaba.





"Hoje (26/1) devolvemos à natureza um urubu e um carcará (ave). Os outros animais, assim que estiverem em boas condições, ou devolvemos para a natureza, ou enviaremos para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras) de Patos de Minas ou Instituto Estadual de Florestas (IEF)", finalizou.