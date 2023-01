MG: homem suspeito de estuprar filha e continuar morando com ela é preso

Casa em que família morava (foto: Divulgação/PCMG) Um homem de 47 anos foi preso nesta quinta-feira (26/1) em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, por desrespeito a uma ordem de restrição e maus-tratos. De acordo com a polícia, ele é suspeito de abusar sexualmente de uma das duas filhas. As adolescentes estavam com ele no imóvel, descrito pelos policiais como "insalubre".

A denúncia de abuso sexual data de 2021, quando a filha do suspeito tinha 13 anos. Nessa época, a família morava em Cassilândia (MS). Eles, então, vieram para Uberlândia e chegaram a ser acompanhados pelo Conselho Tutelar. No entanto, quando foi descoberta uma ordem da Justiça do Mato Grosso do Sul para que o homem fosse mantido longe da filha, a família se mudou de casa, ainda na cidade mineira.

“Inicialmente, a prisão seria pelo descumprimento da ordem restritiva, todavia chegando ao imóvel havia uma situação absurda de insalubridade. Esse homem morava com adolescentes e neta em uma casa suja, muito fétida, com alimentos expostos e estragados, uma situação de maus-tratos à criança e às adolescentes”, disse a delegada da Mulher, Lia Valechi.

Levado para a delegacia, o suspeito contou que está aposentado, negou os abusos sexuais e disse que mora em Uberlândia desde o ano passado. Quando chegaram à cidade, a mulher do suspeito foi presa por ter rompido a tornozeleira eletrônica que a monitorava. Ela estava envolvida com o crime de tráfico de drogas.

A polícia ainda vai investigar se houve algum outro abuso após aquele que foi relatado ainda em Cassilândia.