Preso homem que estuprou primo desde os seis anos

Equipe da Polícia Civil de Rio Vermelho que investigou estupro de vulnerável (foto: PCMG)





Um homem, de 20 anos, suspeito de ter abusado sexualmente do próprio primo, hoje com 9 anos, em Rio Vermelho, no leste do estado, foi preso pela Polícia Civil, no final de semana. Os crimes, segundo levantamentos, estariam acontecendo há três anos.





Osabusos ocorriam na casa da avó. As investigações aconteceram a partir de uma denúncia anônima feita ao Conselho Tutelar.





O suspeito foi preso e levado a interrogatório e acabou confessando o crime. O pedido de prisão preventiva foi deferido, e o suspeito pode ser enquadrado no Artigo 217-A do Código Penal, crime de estupro de vulnerável. Ele está recolhido no sistema prisional.