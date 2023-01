Avô é preso por abusar da neta em Alfenas

Avô foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Alfenas, onde permanece preso (foto: PCMG)





Um suspeito de estuprar e armazenar material de pornografia infantil envolvendo a neta, hoje com 9 anos, foi preso preventivamente pela Polícia Civil, em Alfenas, no sul do estado. O mandado judicial foi cumprido na última sexta-feira (13/1).





Segundo investigações da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), em Alfenas, o homem, de 57 anos, além de cometer abusos sexuais, solicitava que a criança gravasse vídeos íntimos com cenas de nudez para ele, em troca de doces.





Os crimes, segundo os policiais, ocorriam desde que a vítima tinha 5 anos. O que levou à descoberta foi uma denúncia feita pelo irmão da criança, que encontrou um dos vídeos no celular do avô. Em um dos vídeos, a criança aparecia nua.





O suspeito responderá pelos crimes de estupro de vulnerável e armazenamento de cena de nudez envolvendo criança.