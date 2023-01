Duas crianças desaparecem em correnteza de rio

As buscas em Guarani são feitas no Rio Pomba, a partir da cachoeira do Socó (foto: CBMMG)

Dois meninos, irmãs, de seis e oito anos, foram arrastados pela correnteza na Cachoeira do Socó, em Guarani, na zona leste do estado.

O Corpo de Bombeiros de Ubá foi acionado no final da tarde desse domingo (15/1). O pai, desesperado, pedia ajuda para encontrar os filhos, que estavam com ele e a família, na cachoeira.

O local é uma pequena queda d’água no Rio Pomba. As duas crianças estavam brincando, quando se afastaram da margem submergiram e não voltaram mais à tona.

O pai das crianças contou aos bombeiros que nadou e mergulhpou várias vezes para tentar salvar os filhos, sem sucesso. Ambos foram levados pela correnteza, que é forte no local, devido às chuvas dos últimos dias.

Os bombeiros realizam buscas primárias, com mergulhos livres próximos ao local do ocorrido e fazem também a varredura nas margens do rio, em possíveis áreas onde corpos podem se enroscar.

Segundo o Corpo de Bombeiros, nesse fim de semana houve ao menos três mortes em rios e cachoeiras de Minas.

Ponte

Um homem, de 32 anos, morreu depois de saltar de uma ponte sobre o Rio Paraopeba, em Jeceaba. O fato ocorreu na Vila Chacrinha. Segundo testemunhas que estavam com a vítima, todos estavam saltando da ponte da Usina Cia Paulista de Ferro Liga para dentro do rio Paraopeba.

O local é conhecido por ser uma área de risco. Depois de saltar, o homem submergiu em uma área de grande refluxo do Rio, não sendo mais visto. Os militares atuaram com técnicas de salvamento aquático em corredeiras e também mergulho livre, realizado cerca de cinco quilômetros ao longo do curso do Rio.

Raposos

Duas pessoas se afogaram numa lagoa existente no Parque Poço da Barragem, Bairro Várzea do Sítio, em Raposos, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde de domingo.

O local é aberto ao público. Os três nadavam e desapareceram depois de submergir. A suspeita é que um deles teria começado a se afogar e as outras duas tentaram salvá-lo.

Outras pessoas que estavam no local correram para ajudar e saltaram na água, conseguindo retirar duas vítimas, que estavam desacordadas. Bombeiros que chegaram ao local e uma enfermeira fizeram massagens cardiopulmonares (RCP), nas duas vítimas, que estavam com quadro de parada cardiorrespiratória (PCR).

Os dois, de 30 e 34 anos, não responderam aos estímulos e tiveram as mortes constatadas pelo médico do Samu, tripulante do reforço aéreo. Uma terceira vítima, que estava apenas desorientada, foi resgatada e levada a um hospital.