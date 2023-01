Moradores reclamam de mau cheio e restos mortais em chão de cemitério em MG

Em visita ao túmulo do pai, moradora viu restos mortais e roupas espalhadas pelo cemitério (foto: Prefeitura de Bela Vista/Ascom/Genival M. Carmo)

Moradores da cidade de Bela Vista de Minas, na Região Central do estado, têm denunciado as péssimas condições em que se encontra o cemitério municipal. Indignados, eles relatam a ocorrência de restos mortais espalhados pelo chão, além do mau cheiro que exala do local.









Amanda Teixeira, de 21 anos, conta que foi visitar o túmulo do pai nesta quinta-feira (26/1), data que marca dois anos de sua morte, quando viu pedaços de crânio e fêmur no meio das sepulturas. “É uma situação muito triste você ir visitar um ente querido e ver os restos mortais jogados no chão, sem os devidos cuidados”, disse.





Com a necrópole construída em um morro da cidade, Amanda conta que aqueles restos, possivelmente, eram de um túmulo que estava em reforma, mas que foram armazenados de maneira incorreta e arrastados pela chuva. A jovem também denunciou o mau cheiro e roupas que pertenciam aos mortos espalhadas pelo local.

Já Mariane Santos, que tem a mãe sepultada no local há 28 anos, relata a indignação de ver o cemitério ‘abandonado’. “O pessoal que mora perto tem problemas constantes de mau cheiro, bicho e outros. Em relação à capinagem, limpeza, está totalmente abandonado".





O Estado de Minas tentou contato com a prefeitura de Bela Vista de Minas, mas até o fechamento da matéria não obteve retorno.



*Estagiário sob supervisão