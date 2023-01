Furnas recebe multa de quase R$ 300 milhões por alagamento em Capitólio

Cenário em capitólio neste início de ano: ruas alagadas e famílias sendo obrigadas a abandonarem suas casas (foto: Semad/ Divulgação)

A empresa Furnas Elétricas S.A. foi multada em R$ 289.512.040,13 por problemas no sistema de drenagem nas lagoas do Rio Piumhi, em Capitólio, no Sul de Minas. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) aplicou a punição após fiscalização e troca de informações com a prefeitura da cidade.Segundo a Semad, houve falta de manutenção no canal de refluxo do rio, o que causou o alagamento de vias públicas e residências em Capitólio. O início do ano foi marcado pelos estragos causados pelas enchentes na cidade.