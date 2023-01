Cratera fecha Avenida Tereza Cristina em Contagem

A prefeitura de Contagem iniciou o trabalho de reparo na avenida nessa quarta-feira (25/1) (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Uma cratera fechou a Avenida Tereza Cristina, na altura do número 45, no bairro Cidade Industrial, em Contagem, na Grande BH.

O buraco abriu-se na segunda-feira (23/1). De acordo com a Prefeitura de Contagem, estudos de sondagem foram feitos no local da cratera com o objetivo de identificar a origem do vazamento que causou a erosão.

Nessa quarta-feira (25/1), a operação para fechamento da vala foi iniciada.

O trecho da avenida no sentido Belo Horizonte foi interditado para garantir a segurança de motoristas e pedestres durante os trabalhos da equipe de manutenção da prefeitura.



Os motoristas que precisarem passar pela região devem fazer o desvio pela Avenida Presidente Castelo Branco.

A previsão é que o serviço seja concluído até o final desta semana.