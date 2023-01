Trator capota e mata idoso esmagado no Sul de Minas

Trator capotou e esmagou idoso que trabalhava como operador de máquinas em cafezal (foto: SALA DE IMPRENSA CBMMG)

Um idoso, de 61 anos, morreu na tarde dessa quarta-feira (25/1) esmagado por um trator em Campestre, no Sul de Minas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o trator capotou e prensou a vítima, que trabalhava como operador de máquinas em um cafezal na zona rural da cidade.

Quando os militares chegaram, uma equipe de enfermeiros do Pronto Socorro de Campestre já estavam no local e confirmaram a morte do idoso. O corpo estava preso entre as ferragens e o solo.

Com uma retroescavadeira do município, os bombeiros conseguiram içar o trator e retirar o corpo da vítima.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e compareceu ao local.

O corpo foi entregue ao serviço funerário e levado para o Instituto Médico Legal.