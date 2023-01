Mulher trans é assassinada a tiros no Norte de Minas

Policiais civis de Jaíba tentam imagens para identificar assassino de homem trans (foto: PCMG)

O corpo de uma mulher transexual, identificada como Vera Lúcia Lopes Siqueira, de 29 anos, encontra-se no Instituto Médico Legal (IML) de Janaúba, no Norte de Minas. De acordo com a polícia, ela teria sido assassinado com um tiros nas costas e no peito, em Jaíba, cidade da mesma região.

Segundo as primeiras informações, Vera teria ido à casa de um homem para cobrar um programa sexual que tinha feito no dia anterior. No entanto, a polícia trabalha, também, com a possibilidade do crime ter ocorrido em função do tráfico de drogas.

Essa segunda hipótese foi levantada depois que os investigadores receeram a informação de que Vera estaria envolvida com traficantes e que teria ido ao local não para cobrar uma dívida de um programa, mas sim uma dívida da venda de drogas.

A mãe de Vera diz que, no dia do crime, a filha tinha chegado em casa em um carro e que dentro havia umhomem.



A polícia procura por câmeras de segurança para tentar identificar o autor através de imagens. O caso foi registrado na Delegacia de Jaíba.